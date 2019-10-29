遏制吸烟：11 月起加拿大将推出 “最丑” 香烟盒

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加拿大的烟民们很快就会发现香烟盒上出现的变化，“新式” 香烟盒将是棕色的，上面既没有品牌标识，也没有任何光鲜的设计。

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11 月 9 日，加拿大卫生部针对烟草业的新法规将生效，在新要求下，所有香烟的包装都必须以棕色为底色，使用灰色文字和简约设计，一句话，香烟盒的外观必须 “很丑”。

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政府给零售商 90 天的时间来 “卸载” 采用之前包装的香烟库存。

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减少包装对年轻人的吸引力

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健康领域的专家们说，新法规将使加拿大在遏制吸烟，尤其是在遏制青少年吸烟方面走在世界前列。

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加拿大癌症协会的资深政策分析师罗布•坎宁安（Rob Cunningham）表示，加拿大的香烟包装新法规借鉴了已经采取类似措施的 13 个国家的经验，将成为世界上最好的此类法规。

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坎宁安补充说，目前的香烟盒设计仍然对人具有吸引力，随着新法规的实施，随着时间的推移，我们将看到在不接触香烟品牌环境中长大的年轻一代人。

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（CBC）

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