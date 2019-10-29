魁北克省医院停车场将实行前两个小时免费

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省卫生部长 Danielle McCann 宣布，全省医院的停车场，将实行前两个小时免费，之后的收费每天不得超过 7-10 加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她告诉记者，大多数去医院的人，逗留时间不会超过两个小时，有些患者需要频繁去医院接受透析或化疗等，省政府希望尽量减少这些患者的负担。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在患者和家属的抱怨下，魁省的医院已经在 2017 年普遍下调了停车费，但目前的费用仍然不低。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如，在蒙特利尔市的麦吉尔大学医疗中心 MUHC，前30分钟可以免费停车，停车31至60分钟需交12加元，全天停车费为 24加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在市东区的 Maisonneuve-Rosemont 医院，一天的停车费为17加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省政府将增加对医院拨款

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省执政党 CAQ 在省选举期间承诺要限制医院的停车费，但停车场的收入也是医院的预算之一，有人担心停车费收入减少将影响医院的经费。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如在蒙特利尔西岛的医院 Lakeshore General Hospital，2014-2015年的停车场收入达到两百万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但省卫生部长表示，放心，省政府正在制定一项新预算，给医院补偿停车费收入的减少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她同时表示，在实行新规后，会采取措施来确保医院停车场只被来医院的人使用，而不被在附近工作或购物的人 “占便宜”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada