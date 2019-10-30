选票背后的小心思：加拿大人投票时是怎么想的？

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加拿大联邦大选结束次日，雷热市场调研公司（Léger Marketing）受加通社委托，立刻开始进行一项关于选民投票心理的网络民调。决定把自己这一票投给某个候选人，是因为喜欢他，还是因为讨厌另一个党？是基于政治信念，还是基于策略？本周公布的这次民调结果显示出选民在投票前的各种考量以及左右两个阵营的不同。

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根据政治信念投票的选民超过半数

雷热民调的第七个问题是：你投票主要是（1）基于你自己的政治信念，没有考虑你的候选人的输赢；（2）考虑到你的投票可以阻止另一个党的候选人获胜。

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有57%的受访人选择了第一项。35%的受访人选择了第二项，即策略性投票。另有7%的人拒绝回答。

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具体到不同政党的支持者，投票给魁北克党团、绿党和加拿大人民党的选民当中以政治信念为重的比例最高，均超过70%。新民主党的支持者也不弱，达到64%。有执政可能的自由党和保守党不相上下，其支持者当中分别有50%和52%是为坚持自己的政治信念而把票投给了它们。

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自由党获得最多策略性投票，保守党其次

这次联邦大选，两大“候选执政党”在很长时间里支持率不相上下。一直到竞选阶段尾声，分析人士都无法确定谁会最后胜出。这让双方的阵营都大为紧张，也促使许多选民希望自己手里这张票能为阻遏对方攻势出一分力。这就是策略性投票。

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在自由党获得的选票当中有43%是策略性投票，保守党获得39%。新民主党28%， 加拿大人民党24%。魁北克党团和绿党所获选票中分别有18%和16%属于策略性投票。

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右翼人士向来比左翼意见一致，这次也不例外

雷热民调的第五个问题是：你是何时做出最后的选择的？在竞选开始以前和竞选之初就打定主意的选民加起来超过了半数（57%），在最后一周，最后一个周末或最后一天才做决定的人加起来占了29%。

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具体到各党，保守党的选民当中有一半在竞选前就想好了要选谁。加上在竞选之初做出决定的人，这一部分人达到72%。而在自由党的选民当中，只有略超过一半的人在这个阶段做出最后决定。在最后几天做决定的人占到将近三分之一。新民主党的支持者中很晚决定的人更多，占到45%（包括最后一周，最后一个周末和最后一天）。

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加拿大左翼党派和人士目前的状态很像2003年以前的右翼阵营。那时持右翼或中偏右立场的党派有进步保守党和加拿大联盟党，此前还有改革党。它们一起瓜分保守派票仓，导致自由党在大选中连连获胜。

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保守党在2003年成立后，轮到自由派政党瓜分同一个票仓了。这次大选，在两个甚至三个党之间犹豫不决的选民也是左翼阵营比较多。最后把票投给自由党的选民当中，有高达46%一度考虑过支持新民主党。反之新民主党的“最终选民”当中也有42%的人曾考虑投自由党一票。

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一个党赢得民心最终还是要靠价值观和政策主张

在被问到什么是促使他们支持某一个党的最主要的原因时，37%的受访人回答说，是因为他们赞同该党的价值观和政策主张。这个比例远远超出其他原因。

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选民支持某个党的其他“最主要原因”：

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把特鲁多赶下台：9%

为了反对另一个党：6%

为了支持最优秀的基层候选人：4%

其他党没跟我沟通/其他党靠不住：4%

做出最好的选择：4%

选出一个不那么差的：3%

为了改变：3%

因为传统/习惯：2%

为了持续性/稳定：2%

我信任他们：2%

策略性投票：1%

其他：3%

不知道：4%

拒绝回答：11%

加拿大党领袖系列：

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