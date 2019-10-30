加拿大央行维持基准利率不变：1.75%

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星期三，10 月 30日，加拿大中央银行宣布继续把基准利率维持在 1.75％。

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加拿大央行 – 加拿大银行 （The Bank of Canada）的决定与分析家们的普遍预测一致。

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加拿大央行行长斯蒂芬·波洛兹（Stephen Poloz）的团队表示，加拿大的国内经济在许多方面保持良好，通货膨胀率接近央行设置的目标，不过，加拿大无法幸免全球增长放缓的负面影响。

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中央银行在其有关最新货币政策报告 （Monetary Policy Report）的书面声明中表示，自今年 7 月份发布上一个货币政策报告以来，全球的经济前景进一步减弱。

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声明说，随着持续的贸易冲突和不确定性，加拿大经济的弹性将越来越受到考验。

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加拿大央行维持基准利率不变与其他一些国家央行的行动不同，近来全球有数十个国家的央行已采取措施，缓解来自世界经济疲软的打击。

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（CBC）

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