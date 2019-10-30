新任中国驻加大使：“支持两国关系发展，是缅怀白求恩医生的最好方式”

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今年是白求恩逝世80周年。10月28日周一晚，中国驻加拿大大使馆举行了纪念活动。

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新任驻华大使丛培武发表致辞。他说：“白求恩已经不仅仅是个名字，也是国际主义、人道主义和无私奉献的象征，更是中加友好的象征。。。我到加拿大履新刚一个月，但已经感受到，很多加拿大民众都关心中加关系，致力于促进两国友好。希望大家一如既往地支持两国关系发展！这也是我们缅怀白求恩医生的最好方式”。

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从培武大使在致辞中也提到了中加关系遇到困难，他说“对此感到痛心”，但同时也说“责任不在中方。 希望加方尽早采取措施，解决问题，为两国关系重回正轨创造条件”。

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大使在讲话中也提到；“白求恩虽然已经逝世80年，但他的精神没有随着时间的流逝而消失，而是在中加两国得到传承和发扬，激励着两国医务工作者“救死扶伤”。

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获邀参加此次纪念活动的就有基于安省的“白求恩医学发展协会”，和基于魁北克省的“当代白求恩行动促进委员会”。这两个团体每年都要组织医疗队到中国义诊。加拿大医疗专家们利用自己的休息时间，长途跋涉到中国的边远地区，很多人还要自掏腰包。这两个组织在会上简要介绍了近年来到中国义诊和学术交流的情况。

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此次参加中国使馆活动的还有来自中国的“白求恩精神研究会”代表团。该代表团10月24日抵加，由滑铁卢孔子学院和蒙特利尔孔子学院负责全程活动安排，包括在滑铁卢和蒙特利尔的两场研讨会，参观白求恩故居并向博物馆赠送最新出版的有关白求恩的书籍。此外还有白求恩电影的展映和与白求恩有关的文学作品的讨论。

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