魁北克省大麻新法规: 法定年龄提高到21岁, 禁售含大麻糖果和甜点

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魁北克省推出了针对大麻的一些新法规，从而使魁北克成为加拿大在大麻问题上控制最严格的一个省份。

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法定年龄从18 岁提高到 21 岁

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本星期二，魁北克省议会通过了由现任 CAQ 政府提出的第2号法案 – Bill 2，这一法案把消费和购买休闲大麻的法定年龄从18 岁提高到 21 岁，也就是说，魁北克人将需要等到21岁才能合法地购买大麻。

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新法规将于 2020 年 1 月 1 日生效。

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加拿大在 2018 年 10 月17日实行大麻合法化，联邦法律规定法定的最低年龄为 18 岁，但联邦赋予各省自行提高年龄限制的权力。

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在加拿大，目前魁北克省和阿尔伯塔省的法定年龄是 18 岁，其他省份和地区都设定在 19 岁。

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保护青少年大脑发育

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CAQ 在赢得魁省选举，组成政府之后不久，于去年12 月提出了上述法案。

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魁北克省卫生和社会事务部长莱昂内尔·卡曼特（Lionel Carmant）本人是位神经科医生，他一直公开表示，担心大麻对年轻人的大脑发育有影响。

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在魁省通过 2 号法案后，卡曼特告诉记者，他很高兴看到政府采取了谨慎的态度。

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他表示，新法规是政府发出的一个 “明确信息”，显示出政府非常想保护我们的青少年，因为他们最容易受到大麻的伤害。

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他补充说，增加年龄限制得到了大多数魁北克人的支持。

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反对呼声

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对于魁省新法规，反对声不绝。

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魁北克省大麻工业协会（AQIC）表示，省政府正在“将最脆弱的消费者推入黑市”。

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该协会还表示，第 2 号法案违反了加拿大实行大麻合法化的主要目标，即通过提供安全和受到控制的产品来保护公众，消除大麻黑市。

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加拿大总理特鲁多对此也持反对意见。

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去年，当魁北克省政府刚提出这一议案时，特鲁多就说，魁省的新法规将会使青少年转去 “向地狱天使购买” 大麻。

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魁省反对党 – 魁北克团结党的发言人加布里埃尔·纳多-杜波依斯（Gabriel Nadeau-Dubois）也表示，这项法律没有科学依据。

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他说，对成年人的定义现在似乎有了两个，18 岁的年轻人可以投票，但却不能购买大麻。

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蒙特利尔的一些年轻人也认为这项立法是不公平的，令人沮丧。

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道森学院（Dawson College）的学生查理·黑森（Charlie Hession）刚满18岁，他说，去商店买大麻让人感到安全，他不想再像以前那样，到街头上去买大麻了。

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立即禁售含大麻糖果和甜点

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除了提高法定年龄外，魁省的新立法还立即禁止销售含大麻的糖果和甜点，包括含大麻巧克力。

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另外，新立法对在公共场所用大麻也有了更多的限制，但允许各个市政当局自己确定自己的规则。

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魁省禁止在家种大麻

加拿大的联邦大麻法允许人们在家种植大麻，最多不超过 4 棵，但魁北克省则一直禁止省民在家中种植大麻。

今年 9 月，魁北克省高级法院的一名法官裁定说，魁北克省的这一立法侵犯了联邦政府的管辖权。

本月早些时候，魁北克省 CAQ 政府决定，将对这名法官的裁决提出上诉，以维持禁止在家种植大麻的禁令。

（Benjamin Shingler / CBC）

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