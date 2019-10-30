魁北克省暂停投资移民项目

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魁北克省政府决定把有争议的投资移民项目暂停到 2020 年 7 月 1 日。

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投资移民项目针对的是外国的百万富翁或亿万富翁，符合资格的有可能获得魁北克选拔证书（CSQ）。

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魁北克省对申请人的资格要求是必须拥有 “合法取得” 的至少200万加元的个人净资产，此外，必须打算在魁北克定居，并对魁北克投资局 （Investissement Québec）提供 120 万加元的 5 年期无息“投资“，5 年后这笔钱（无利息）将被退还给申请人。

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加拿大联邦政府在 2014 年就停止了投资移民项目，但魁北克省一直在继续，每年的名额最多 1900 个。

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根据加拿大广播公司的文件，投资移民项目收到的绝大多数申请来自中国，远远超过来自伊朗、孟加拉国、越南或阿联酋的申请。

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（Radio-Canada）

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