加拿大保守党资深人士负责遴选下任党魁

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加拿大联邦保守党决定由在十月份全国大选中丢掉自己议会席位的资深保守党人Lisa Raitt出任遴选下届保守党党魁委员会的两主席；两主席中的另一个是Dan Nowlan，他曾经负责2017年的保守党领袖选举，谢尔在那次竞选中当选为保守党领袖。

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Lisa Raitt也参加了2017年的保守党党魁竞选，后来被谢尔任命为保守党副领袖。

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在十月大选中未能击败特鲁多自由党的保守党领袖谢尔不久前宣布辞去党魁职位，他将暂时代理保守党党魁直到保守党选出新领袖为止。

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加拿大政治观察家们认为，保守党内部要谢尔为败选承担责任引咎辞职的呼声日益高涨是迫使谢尔黯然下台的主要原因。

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Lisa Raitt这次出任保守党领袖遴选委员会的两主席意味着她不会出马角逐保守党领袖职位。

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保守党领袖遴选委员会下一步要做的是决定何时举行选举新党魁的党代会，和参加保守党领袖角逐的候选人需要具有什么样的资格和条件。

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