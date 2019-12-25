加拿大阿尔伯塔省破产人数猛升

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加拿大石油省份阿尔伯塔省破产人数猛升，已经超过了十年前全球金融危机时的水平。

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根据加拿大破产管理局的最新统计数字，到十月底为止，阿尔伯塔省过去12个月的消费者破产人数猛升了15%，一共有16315位阿尔伯塔省居民申报破产，而一年前的破产人数是14192人。

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破产领域的专家Donna Carson说，现在阿尔伯塔省的破产数字比2008年全球金融危机时还要高出20%，破产案例之多让破产领域的工作人员忙的不可开交；她在破产领域已经工作了28年，还总来没有见过这么多人破产的情况。

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除了消费者破产人数猛增之外，阿尔伯特省公司企业破产数量也在上升。2019年与2018年相比，公司企业破产数量从101个上升到111个。

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