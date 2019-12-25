美国务卿支持加拿大：中国必须放人

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美国国务卿蓬佩奥星期一与加拿大外交部长François-Philippe Champagne电话会谈时表示，在反对中国监禁加拿大公民的问题上美国与加拿大站在一起。

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这次加美外长会谈讨论了包括中国、委内瑞拉和明年将在美国召开的西方七国首脑会议等问题。

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加拿大警方去年12月初应美国司法机关的要求在温哥华国际机场拘捕了过境转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟，中国政府随后逮捕了两名加拿大公民Michael Spavor和Michael Kovrig，指控他们触犯了中国的国家安全法。

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加拿大政府一年多以来要求中国释放这两位被逮捕的加拿大公民的要求没有得到中国政府的回应。

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在美国国务卿蓬佩奥和加拿大外交部长会谈后，美国国务院发言人Morgan Ortagus表示，美国与加拿大共同呼吁北京政府立即释放两位被监禁的加拿大公民，这种没有道理的监禁是在用高压手段对方加拿大、是不可接受的。

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特鲁多上个星期在接受加拿大法语电视台TVA记者采访时表示，加拿大已要求美国总统特朗普在这两位加拿大公民获得释放之前不要签署与中国刚刚达成的第一阶段贸易协议。

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