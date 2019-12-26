不但没过上白色圣诞，魁省 Boxing Day 之际面临冻雨

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魁北克省今年不但没有过上一个白色的圣诞节，而且 Boxing Day （节礼日）之际还面临冻雨。

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加拿大环境部预报说，预计星期四和星期五，冻雨将“袭击”魁北克省南部几乎所有地区。

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天气预报说，冻雨将在星期四下午从 Témiscamingue 地区开始，并于星期四傍晚 “抵达” 渥太华河谷 （Ottawa Valley）、Laurentians、蒙特利尔市和 Montérégie 地区。

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环境部说，雨量不是很大，大约 2-3 毫米，但足以使公路和人行道的路面结冰，预计从周五早上开始，降雨会逐渐减少。

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加拿大环境报告诫魁北克省的居民在开车外出或走路时要格外小心。

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（CBC）

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