圣诞节之日温哥华岛外海又发生两次地震

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12 月 25 日，圣诞节之日，温哥华岛西部又发生了 2 次地震。

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圣诞节两次地震

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第一次地震的震级为 3.6 级，发生在星期三（25日）上午8点30分（太平洋时间），震中在爱丽丝港 （ Port Alice）以西约150公里。

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加拿大自然资源部地震学家安德鲁•舍弗（Andrew Schaeffer）表示，这次地震是圣诞节前夕在同一地区发生的 6.2 级地震的余震。

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PHOTO : ISTOCK

第二次地震发生在25日当地时间下午12:45，强调为 4.9 级，震中在哈迪港 （Port Hardy）以西大约 200 公里，没有造成任何损失。

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安德鲁·舍弗说，这是个地震活跃的地区，发生地震是完全正常的，我们已经习惯了那里的许多地震，在过去的一年中，该地区发生了接近90次强度为3级的地震，另外还有15到20次强度为4级的地震。

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今年从12月23日开始，上述地区还发生了 15次 2 级和 3 级之间的地震。

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安德鲁•舍弗解释道，震级为 2 和 3 级的地震不会引发海啸，而且人们几乎没有感觉。

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3 天来 9 次地震

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今年圣诞节之际不列颠哥伦比亚省外海地震频繁。

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圣诞节前夜，温哥华岛附近发生了一次 6.2 级地震，温哥华市郊区都有震感。

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美国地质调查局 （The Geological Survey of the United States）指出，6.2 级地震的震中位于温哥华岛北部哈迪港以西188公里，哈迪港有大约4000名居民。

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地震的震中在太平洋 5 公里深处，地震后没有引发海啸，也没有带来任何损失或人员伤害。

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本周一，同一地区记录了 6 次地震，地震级别为 4.3 到 6级。

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加拿大地震局 （Earthquakes Canada）表示，太平洋温哥华岛西北海岸100 多公里的区域，经常发生这种强度的地震。

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这一地区在 1918年、1929年、1946年、1949 年和 1970 年均发生过 7.0 级以上的地震。

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加拿大自然资源部地震学家安德鲁•舍弗表示，这些地震提醒我们，我们住在加拿大的一个地震活跃的地区，人们总是应该做好应急准备。

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（CBC，Radio-Canada）

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