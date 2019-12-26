节礼日到，加拿大人又开始搜寻减价商品

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12 月26日，加拿大的节礼日 （Boxing Day），尽管近年来这个传统购物日的人气下降，但还是有不少人会在这一天去找减价商品。

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有些商店在 13 点开门，但也有不少商家从早上 8 点就开始营业。

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在蒙特利尔市中心圣凯瑟琳街上的 Best Buy 商店外面，大约有 60 人一大早就排队等候，希望最早买到减价的电子设备。

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温尼伯市的 Best Buy 商店外面也是如此，不少人天还没亮就开始排队，开门前已经聚集了100多人。

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今年圣诞节加拿大各地区的气候相对 “温和”，从而使购物者们不会 “不寒而栗”。

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行内人士说，在圣诞节前和节礼日之际购物的客户群是不一样的。

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在圣诞节前，很多人都在为家人和朋友购买圣诞礼物，但在12月26日，人们则是在为自己购买商品，因此买的往往都是大件商品。

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（Valérie-Micaela Bain/ Radio-Canada）

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