加拿大因纽特女歌手去世，曾用因纽特语翻唱蕾哈娜名曲

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12月30日更新：凯莉.弗雷泽死于自杀。

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加拿大著名因纽特女歌手凯莉.弗雷泽（Kelly Fraser）本星期去世，年仅26岁。死因尚未被公布。

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弗雷泽出生在努纳武特地区，去世前住在温尼伯市，曾获得朱诺奖提名。她在歌曲创作和演唱之外，也致力于帮助因纽特青少年和介绍因纽特传统喉音唱法。

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她11岁开始学吉他，15岁组乐队，但是真正被公众认识是在2013年用因纽特语翻唱蕾哈娜的歌曲《Diamonds》之后。

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弗雷泽在2014年发表了自己的第一张专辑《Isuma》。她发表于2017年的第二章专辑《Sedna》获得次年朱诺奖最佳原住民音乐专辑提名。

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弗雷泽发表于半年前的歌曲《Rebound Girl》：

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（ RCI with CBC News）

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