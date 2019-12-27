加拿大曾占半壁江山的女省区长现仅剩一人

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几年前加拿大政坛女性省长和区长的人数占了加拿大联邦十个省三个特区省区长人数的差不多一半儿，而现在却只剩下了西北特区区长Caroline Cochrane一人。

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Caroline Cochrane说她参加加拿大省区长联席会议时作为唯一的女性并没有感到不舒服，但认为更到位的问题应该是问问其他12位男性省区长们对13位省区长中只有一位女性是什么看法。

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2013年时加拿大不但有6位女性省长和区长，而且几个人口最多、经济比重最重要的省份的省长都是女性，包括安大略省、魁北克省、不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省。

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加拿大最大省份安大略省前自由党政府省长Kathleen Wynne认为目前加拿大女性省区长数量过少的问题让人失望，因为这意味着加拿大省区政府领导人性别构成没有反映出加拿大人口性别构成的现状。

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Kathleen Wynne希望加拿大省区领导人中严重缺乏女性的问题不会持续太长的时间。

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RCI with Peter Zimonjic, Hannah Thibedeau · CBC News

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