(AP Photo/Hays Daily News, Steven Hausler)

想象，崇拜与畏惧：北极光的传说（组图）

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2019年12月27日（星期五）15:38
更新 2019年12月30日（星期一）10:54
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瑰丽的北极光是加拿大北方、阿拉斯加和北欧冬季特有的景观。科学家会告诉我们，极光的形成来自大气层中带电高能粒子和原子的碰撞。但是像所有震撼人心的大自然奇景一样，北极光也在它的家乡催生了无数传说，体现出原住民对它的敬畏和对另一个世界的想象。

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那是鬼魂在舞蹈或玩耍

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(AP Photo/Fairbanks Daily News-Miner, John Hagen)

把北极光和鬼魂联系起来在北方各地的传说中相当普遍。纽芬兰北部的摄影师布鲁姆菲尔德在接受CBC记者Katherine Barton采访时说，根据一些因纽特部族的传说，当北极光在夜空中舞动，那是祖先和逝者的鬼魂在把一个海象的头骨踢来踢去。有的因纽特老人会告诉你，北极光有时候是有声音的。如果你运气好，侧耳细听就会听到夜空中传来若有若无的咔嚓声。那是“踢足球”的鬼魂踢到冻硬的雪块了。

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但即使是当地土生土长的因纽特人，也并不是所有人都听到过这种声音。还有一种说法是，北极光是夭折的新生儿的灵魂在舞蹈。

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在阿拉斯加，有些部族的因纽特人相信北极光是他们捕到的麋鹿、白鲸和海豹等猎物的鬼魂。而根据白令海努尼瓦克岛的民间传说，北极光是一群海象的鬼魂在踢一个人头骨。

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崇拜

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(AP Photo/Anchorage Daily News, Stephen Nowers)

阿尔冈昆部族的民间传说中有一位英雄纳纳博兹赫。他在创造大地之后去了最北方。阿尔冈昆原住民相信北极光是他点燃的大火，目的是要让族人知道他没有忘记他们。

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瑞典北部的渔民认为北极光是好兆头，表示附近海面有大群鲱鱼出没。

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(AP Photo/Telegraph Herald, Dave Kettering)

西北地区的莫里斯.内耶尔（Morris Neyelle）回忆说，他的祖父相信自己给人治病的本事是北极光的赐予，相信他的小木屋被极光笼罩就不会有盗贼进入。但是他也警告孩子们不要弄出太多声响，否则北极光会太靠近。

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畏惧

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北极光也引起畏惧。许多因纽特孩子都被大人警告不要对着北极光吹口哨， 因为它会越来越低，最后冲下来把你抓走。布鲁姆菲尔德回忆说，他小时候常和伙伴们玩一个游戏：大家站在外面一起对着北极光吹口哨，比赛看谁坚持最久。大人的话他们是信的，因为确实是他们越吹，北极光就越低，流动越快。所以坚持最久的孩子被认为是最勇敢的。

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(AP Photo/M. Scott Moon)

这个传说还有其他版本，例如北极光是妖怪在打着灯笼寻找迷路的灵魂。或者你如果吸进北极光，它就会杀死你。在斯堪的纳维亚北方，当地萨米人在有极光的夜晚会躲在屋里不出来。

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育空地区的莎伦.肖蒂（Sharon Shorty）告诉记者，她小时候，冬天和祖母一起在外面走，祖母总是叫她不要看极光。特里吉特族原住民相信，北极光是自杀或暴死的人的灵魂变的。他们很孤独，四处找伴。你如果注视北极光或者吹口哨，他们就会注意到你，把你抓去作伴，或是给你带来厄运。

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（RCI with CBC News, Katherine Barton, Natural Habitat, Marsea Nelson

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