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为啥电动汽车在加拿大很多地区难以买到

作者 方华 |
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发表 2019年12月27日（星期五）10:40
更新 2019年12月27日（星期五）10:46
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美国汽车制造巨头福特汽车公司推出野马电动越野车Mach-E 车型后不到十天其获得的订单就已经超过了产量上限。

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肌肉车也电动

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福特野马汽车可以说是肌肉车的代名词，以马力大、加速快著称，当然油耗也高。现在福特汽车也与时俱进的推出了全电动肌肉车。

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虽然是电动车，但福特野马Mach-E 车仍然保持了加速快的特点。福特汽车公司北美市场总裁Kumar Galhotra在介绍Mach-E 野马电动汽车时强调了其加速性能，从静止到时速60迈只需4秒钟。

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但对于野马车爱好者来说，电动野马车听起来虽好但最大的问题是买不到。

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福特汽车公司并不是唯一一个遇到电动汽车供不应求的汽车制造厂商。

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现在加拿大公路上行驶的2500万辆汽车中只有13万6千辆是电动汽车。而调查显示，54%的加拿大人说他们下一辆想购买的汽车会是电动汽车；而有10%的加拿大人说他们下一辆购买的汽车肯定会是电动汽车。

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心想事不成

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但问题是他们是否能买得到自己心仪的电动汽车。现在购买电动汽车从下订单到提车的时间少则几个月、多则要一年的等待时间。

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CBC

比如在加拿大大西洋沿岸的哈利法克斯市，消费者要买一辆韩国现代汽车公司的Kona电动小型越野车要对待的时间是6个月。

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哈利法克斯市一个现代汽车车行的销售员John Yeadon说，他常常只能给想买现代电动汽车的消费者提供汽车销售手册、以让他们从中了解该电动汽车的样子和性能，因为他们车行常常是既没有展示用电动汽车、也没有路试用电动汽车。

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John Yeadon说，他们车行还不算最差的，有的现代车行干脆不参与销售电动汽车，因为等到分给自己车行的电动汽车是太难了。对于许多车行来说，一年只卖出几辆电动汽车实在是不值得车行去投资建设充电设施、培训电动汽车销售人员和维修技工。

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魁省占先机

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加拿大各个省份电动汽车拥有量的分布差别很大。比如，哈利法克斯所在的新斯科舍省人口一百万，电动汽车只占加拿大全国电动汽车数量的0.2%，而魁北克省人口850万，却占了加拿大全国电动汽车数量的43%。换句话说，魁北克省居民比加拿大其它地区居民买到电动汽车的机会要大些。

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一个重要原因是，魁北克省政府立法要求各大汽车公司若想在魁北克省销售燃油汽车、就必须销售一定比例的电动汽车。结果是各大汽车公司不得不优先向魁北克省车行供应电动汽车，以保证自己有资格在魁北克省销售燃油汽车。

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除了这个因素之外，魁北克省政府为电动汽车购车者在联邦政府5千加元的现金补助之外再提供8千加元的省政府现金补助也是一个重要原因。

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加拿大除魁北克省之外，第二个开始实行这一法律的是太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省。美国则有包括加利福尼亚在内的十几个州政府对汽车制造公司实行了电动汽车占燃油汽车最低销售比例的限制性法律。

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