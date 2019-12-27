安省温莎市 Boxing Day 气温破纪录：14.1摄氏度

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在 2019 年节礼日 （12月26日，Boxing Day）这一天，安大略省西南部城市温莎 （Windsor）的最高气温高达14.1 摄氏度，刷新了该市的节礼日气温记录。

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2008年的节礼日，温莎的最高气温为13.3摄氏度。

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今年圣诞节期间，安大略省西南部地区的气温高于正常水平。

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距离温莎一百多公里远的萨尼亚 （Sarnia）市也创下了节礼日的记录，气温为12摄氏度。

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伦敦 （London）市差一点打破纪录，星期四的气温达到 10.2摄氏度，但2016年的节礼日，伦敦的最高气温是10.6摄氏度。

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Chatham-Kent在星期四达到了12.3摄氏度，但这里没有以前的数据可查。

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加拿大环境部表示，安省西南部地区的温暖天气会持续一段时间，进入新年后，气温将逐渐下降，恢复到冬季的正常水准。

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（CBC）

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