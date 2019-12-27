离任参院领袖呼吁特鲁多任命资深政客任参议员

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加拿大自由党领袖特鲁多任命的参议院领袖Peter Harder即将离任，他在离任之前表示对特鲁多执政四年多来在参议院实行的改革措施感到满意，但希望特鲁多今后任命更多具有政治经验和议会运作经验的人士出任参议员，以提高参议院的立法审批效率。

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加拿大参议院议员不是由选举产生、而是由执政党总理任命。

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自由党政府总理特鲁多上台执政后决定成立无党派的参议员人选推荐委员会。在参议员席位出缺时由该委员会向他提供参议员候选名单，然后特鲁多从推荐名单上选定自己中意的人出任参议员。

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加拿大自由党政府总理特鲁多近年来任命的51名参议员中绝大部分是政治新人，只有屈指可数的几个人有执政经验。如参议员Frances Lankin曾经担任过安大略省新民主党政府的厅长，参议员Pat Duncan曾经担任过育空特区区长。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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