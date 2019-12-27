(Nick Purdon/CBC)

离婚、失业、工伤… 多伦多市的几位流浪汉谈自己的经历

作者 黎黎 |
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发表 2019年12月27日（星期五）15:50
更新 2019年12月30日（星期一）12:33
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在加拿大，有大约 235,000 人无家可归，这么多的人，足以构成一个小城市。

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多伦多今年已死17

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社会活动人士说，在加拿大最大城市多伦多，无家可归者的人数已经达到了前所未有的水平。

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Toronto Homeless Memorial Network 是多伦多的一个跟踪无家可归者死亡人数的组织，该组织说，从 2019 年 10 月到现在，多伦多已有 17 名无家可归者死亡。

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在圣诞节之际，加拿大广播公司 CBC 的记者莱昂纳多·帕莱亚（Leonardo Palleja）和尼克·普顿（Nick Purdon）走访了多伦多的几位无家可归者，分享了他们的一些经历。

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Frenchie

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Frenchie (Nick Purdon/CBC)

28 岁的 Frenchie 在 6 个月前变成了 “街头流浪汉”，这 6 个月来，他一直搭着帐篷，睡在多伦多的一座桥下，在这座桥下有一个临时露营地，总共有大约 15 名无家可归的人。

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离大桥几个街区之遥，就是多伦多最贵的住宅区之一。

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Frenchie 说，他原来在餐馆工作，但失了业，又遇到几件倒霉的事情，结果就落到了现在的地步。

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他说，生活很艰难，但我们每天都要挣扎着生存下去。

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Frenchie 说：

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经常会看到路人们对无家可归者投来的眼光，我只想告诉人们，我们是人类，我们不是外星人，我们是人。

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Paul

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Paul (Nick Purdon/CBC)

Paul 现年43 岁，他原来在多伦多的建筑业工作，无家可归已经有 6 年之久。

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他解释说，我受了工伤，后来又患上了抑郁症，就成了这个样子。

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Paul 的外表和人们想象中的流浪汉完全不同，任何人在大街上从他身边走过，都不会意识到他是个无家可归的人。

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Paul 说，像他这样的 “流浪汉” 其实有很多，很多人从你身边经过，你并不会想到这个人是个无家可归者。

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Paul 说：

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绝大多数无家可归者从外表是看不出来的，他们都是正常人，因为生活出现中的一些变故而陷入了困境，比如离婚、失业、工伤、生病等等。

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他说，他目前住在城市的庇护所里，并一直在排队等着市政府分给他一个福利住房，有很多人在等社会福利住房，多伦多的排队等候期限长达 11 年之久。

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他接着说，加拿大是一个富裕的国家，真不应该有这样的事情，没有属于自己的住处，给他的心理健康和个人尊严带来了巨大的伤害。

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Paul 表示，等你到了一无所有的地步，人们就会觉得你什么都不是，最后你自己也觉得自己什么都不是，什么希望都没有了，作为人，你最终会逐渐变得 “不存在”了 。

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Scott 

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Scott  / (Nick Purdon/CBC)

Scott 的年纪比较大，以前曾经在多伦多市中心掌管一家小旅馆，后来旅馆关了门，他也失去了工作，失去了住所。

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他说，这辈子都没想过自己居然会住到城市的庇护所里。

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Scott 说，我以前一直有工作，有收入，现在年纪大了，身体也不行了，很难再找到工作。

不过，Scott 一直没有告诉朋友或家人自己的处境。

他表示：

我不需要别人的怜悯，我只想再找个全职工作，拥有自己的住处，和以前一样过日子。

(David Donnelly/CBC)

（Nick Purdon & Leonardo Palleja / CBC）

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