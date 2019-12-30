加拿大多个省份将在大雪中跨年

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加拿大的大多数地区今年没过上白色的圣诞节，但会有一个白色的新年。

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安大略省

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在安大略省，安省的南部地区在周日和周一经历了冻雨，周一的路况非常糟糕.

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不过，冻雨于周一结束，加拿大环境部预测，星期二，12 月31日，大多伦多地区将降雪 1-3 厘米，人们将有一个白色的新年，而且气温相对温和。

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2020 年的第一天，预计大多伦多地区的最高气温为 1 摄氏度，实际体感相当于 – 4 摄氏度，夜间最低气温为-3 摄氏度。

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魁北克省

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魁北克省也将在白雪中迎来新年，不过，雪要比多伦多来得多，来得猛。

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魁北克省大部分地区都将下雪，大蒙特利尔地区从星期一下午开始下雪，预计到星期二晚上，蒙特利尔市、 Laval 市、 Longueuil 和Châteauguay 等地都将积雪 15 至 25 厘米。

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在埃斯特里（Estrie）地区，降雪可多达 30 厘米。

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加拿大环境部要求大蒙特利尔地区的人们出行时要多加注意，环境部气象学家西蒙·莱戈特（Simon Legault）表示，如果不是必须出门，最好就呆在家里。

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蒙特利尔的皮埃尔·埃利奥特·特鲁多机场 （Pierre Elliott Trudeau Airport）已经取消了100 多个进出航班，机场呼吁旅客们在前往机场之前先查一下航班的飞行信息。

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好消息是跨年夜之际气温还算留情。

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大蒙特利尔星期二的最高气温为1摄氏度，最低为 -2 摄氏度，2020 年第一天的最高气温为 0 摄氏度，最低气温 -4 摄氏度。

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大西洋地区

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加拿大环境部还发布了12月31日和1月1日大西洋沿岸省份的特别天气预报，预计新不伦瑞克省将降雪15至30厘米，而爱德华王子岛省也可能降雪10到20厘米。

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在新斯科舍省，预计不会下雪，但会有大雨，并伴随有70-80 km / h的阵风。

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BC省

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在 BC 省，大温哥华地区将在雨中跨入新年，星期二和星期三的气温将在8-10摄氏度。

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但加拿大环境部对 Okanagan 和该省其他地区发出了降雪警告。

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这两天 Central Okanagan、 North Okanagan 和 Shuswap 地区会下雪 30厘米，Kelowna 和 Vernon 等城市都将降雪。

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加拿大环境部还对 BC 省东南部的山脉 Purcell Mountains 发出了雪崩警告。

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（Radio-Canada）

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