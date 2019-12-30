加拿大广播公司选出一年代表性新闻照片

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在2019年即将过去的时候，加拿大广播公司CBC回顾了过去一年受加拿大人关注的有代表性事件，反映了加拿大媒体看待2019年大事的视角。

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首先是多伦多猛龙队Toronto Raptors获得2019年北美职业篮球联赛冠军，创造了加拿大职业篮球的历史。

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其次是19岁的多伦多姑娘Bianca Andreescu在美国网球公开赛中击败美国女网巨星Serena Williams，成为首位获得国际网球大奖赛冠军的加拿大人。

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第三是香港民众连续7个月走上街头举行反对中国政府铁腕统治香港。

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第四是2019年秋天美国加利福尼亚州洛杉矶附近山火灾害。

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第五是西欧地区2019年夏天异常高温，6月28日法国出现45摄氏度的创纪录高温。

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第六是著名历史建筑巴黎圣母院主体塔楼4月份被大火焚毁。

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第七是英国脱欧和反脱欧两大阵营的僵持局面终于以Boris Johnson带领保守党在英国大选中赢得大胜而被打破。

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第八是英国王室哈里王子夫妇携新生儿来加拿大过圣诞节。

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第九是加拿大警方在军方的帮助下进行了加拿大历史上规模最大的追捕逃犯行动。最后两名被控在不列颠哥伦比亚省北部公路连杀三人的男性凶嫌19岁的Kam McLeod和18岁的Bryer Schmegelsky被发现在马尼托巴省北部丛林中自杀身亡。

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第十是美国波音公司在5个月中发生两起坠机、346人死亡的飞行事故后不得不停飞所有已经售出的737Max民航客机。

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第11是Dorian飓风9月份肆虐巴哈马群岛造成巨大灾难。

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第12是委内瑞拉内乱。

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第13 是天文学家首次得到宇宙黑洞照片。

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第14是加拿大总理特鲁多陷入“黑脸照片”丑闻。

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第15是加拿大特鲁多政府在SNC-Lavalin问题上涉嫌干涉时任司法部长Jody Wilson-Raybould的工作。

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第16是加拿大联邦大选特鲁多领导的自由党虽然连任、但从多数党变成少数党政府。

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第17是美国第一夫人Melania Trump在法国7国集团峰会上亲吻加拿大总理特鲁多的照片火了。

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第18是美国特别调查员Robert Mueller在国会的作证既没有说总统特朗普有违法行为、也没有说他完全没有犯罪嫌疑。

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第19是美国总统特朗普被民主党控制的国会众议院弹劾，罪名是滥用权力和阻碍国会调查。

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第20是印巴在克什米尔的冲突加剧。

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第21是海地民众反政府示威不断。

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第22是维基解密创始人阿桑奇被英国警方逮捕。

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第23是环保女孩Greta Thunberg被美国时代周刊选为2019年新闻人物。

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第24是意大利名城威尼斯11月份遇到50年不遇大水灾。

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第25是澳大利亚林火灾害失控。

第26是12月初新西兰White Island岛火山爆发导致多人死亡。

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