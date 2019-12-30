千万别酒后驾车: 后果严重

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跨年夜是人们大开派对的时刻，在 2019-2020 跨年夜来临之际，警方再次告诫人们切记不要酒后开车。

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加拿大广播公司报道说，随着多年来的社会教育，人们对酒后驾驶者的 “警惕性” 越来越高。

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在安大略省，警方每年会接到大约 30,000 个有关酒后驾驶的报警电话，有的是餐馆员工报告顾客酒后开车，有的是路人看到了可能是酒后驾驶的开车者，安大略省警察局（OPP）说，警方甚至接到过孩子打来的电话，报告父母或家人酒后开车。

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酒后开车惩罚严重

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尽管社会的意识在不断提高，但在安大略省，每年仍平均有 14,000 人受到酒后驾驶的指控。

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安大略省对酒后驾驶的惩罚如下：

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驾照被自动吊销 90 天

汽车被拖走 7 天

必须出庭

若被法官裁定有罪，以后则将有犯罪记录

如果酒后开车导致车祸，造成人员伤亡，那后果更是不堪设想。

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（Radio-Canada）

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