实体店看货、网上购买让实体店亏本

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加拿大中小零售业公司对消费者在实体店看货、然后到网上购物以降低购物成本这种被称为”showrooming”的做法叫苦连天。

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加拿大大西洋沿岸独立零售业公司联合会副会长Jordi Morgan告诉加拿大广播公司记者说，消费者这种在实体店只看不买的做法让不少加拿大零售商店不得不关门，因为实体店承担了消费者试、看商品所产生的成本，但钱却让亚马逊这样的网上销售公司赚走。

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Jordi Morgan表示，受消费者这种在实体店只看不买之苦最大的是体育用品零售商店。常常见到父母带着孩子在体育用品商店试穿、试戴体育器材和服装，向销售人员询问有关的问题，用手机拍下商品代码然后上网低价购买同样的商品。这种只看不买的行为还间接导致商店失掉那些想买商品但因为销售人员被那些只看不买的人缠住不放而另选其他商店购物的顾客。

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RCI with Kaitlyn Swan · CBC News

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