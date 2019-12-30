更多加拿大消防志愿者飞往澳大利亚协助灭火

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本星期有更多的加拿大消防人员中断假期前往澳大利亚。星期一（12月30日）有15人飞往昆士兰州，几天后还将有21人动身。加拿大联合林火中心负责人斯蒂芬.图尔（Stephen Tulle）在接受加通社（CP）采访时说，到本星期六，在昆士兰州和新南威尔士州协助灭火的加拿大林火专家将达到87人。

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这个加拿大团队的成员都是志愿者，来自BC、阿尔伯塔、萨斯喀彻温、曼尼托巴、安大略、魁北克、纽芬兰和加拿大公园管理局。

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图尔说，澳大利亚的消防人员曾在2017年和2018年两次到BC省协助灭火。加拿大人去澳大利亚还是第一次。他们将在那里工作一个半月，主要是在规划、管理方面提供协助。

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他表示，只要澳大利亚需要，加拿大还会继续派志愿者。

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目前澳大利亚全国的林火受灾面积已超过5百万公顷，有至少10人丧生，其中包括救火的志愿者。

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（RCI with CP ）

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