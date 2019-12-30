2019加拿大政坛女性增加、但仍有差距

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加拿大2019年的联邦大选把人数更多的女性议员送进了联邦议会，加拿大联邦议会众议院女性议员的数量现在是历史上最多的。

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但从比例上来看，虽然有98位女性进入议会成为联邦议会众议员，但这只占联邦议会众议员总数的29%。

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换句话说，加拿大联邦议会众议院的男女性别构成并没有反映加拿大全国人口中女性与男性的比例。

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加拿大男女平等组织平等声音Equal Voice的执行总裁Eleanor Fast说，她原来认为2019年的全国大选会带来至少30%联邦议会众议员是女性的结果，但实际情况却是功亏一篑。

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一般认为，30%的女性议员比例会带来联邦政坛量变到质变的结果，会让加拿大联邦议会的运行产生明显变化。

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在2019年大选中成功连任渥太华郊区Kanata-Carleton选区议员的自由党议员Karen McCrimmon认为，加拿大联邦议会中性别比例的变化需要时间，因为在男性议员占绝大多数的情况下，如果议员中多数选择再次参加联邦大选，一般情况下他们会被自己的政党任命为本选区议员候选人。

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换句话说，只有在男性议员选择不再参加联邦大选的情况下，女性才有竞争本党选区候选人的机会。

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RCI with Menaka Raman-Wilms · CBC News

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