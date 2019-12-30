BC省 2019 年最荒唐的10个 911 呼叫电话

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

911，紧急呼救电话，但每年都有不少人因一些莫名其妙的原因拨打 911。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一（12月30日），不列颠哥伦比亚省（BC）最大的紧急呼叫中心 E-Comm 发布了 2019 年接到的最荒唐的 10 个呼叫电话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

E-Comm 的经理J asmine Bradley 表示，尽管这些电话听上去很荒唐，但接话员接到这些电话后也不能马上断掉，而是必须花时间来确保打电话的人不是处于某种紧急状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

E-Comm 公布的BC省 2019年最荒唐的10个911电话：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

抱怨酒店的停车位太小；

抱怨美发沙龙没把自己的头发“做好”；

抱怨邻居在深夜吸尘；

抱怨投币洗衣机的水量不足；

查询为什么交通堵塞；

请警察带铲子，把自己的汽车从家门前的雪地中“挖”出来；

抱怨警察在紧急情况下发出的 “声响” 太大；

询问当地限制用水的信息；

报告ATM机不能用；

报告加油站不让他们用洗手间。

BC省 99% 的 911 电话由 E-Comm 中心处理，该中心在2019年接收了超过 160 万个电话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

切尔西·布伦特（Chelsea Brent）是 E-Comm 中心的接话员之一，她说，人们有时忘记了，拨打 911 是为了在生死攸关的情况下寻求帮助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC )

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada