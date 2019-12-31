元旦正式关闭：这个纽芬兰小村止步于2019年

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2020年1月1日，纽芬兰省小湾岛村（Little Bay Islands）将从加拿大行政区划中被抹去。明天黄昏时，村里的最后一盏街灯将熄灭，连接这个同名小岛和纽芬兰的渡轮将停开。五十多名村民将在别的地方开始新生活。

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他们在今年2月份举行公投，一致同意接受政府提供的每人25万加元的搬迁费，关闭村庄。尽管村里的学校早已关闭，没有了医生也没有了商店，但至少对一部分居民来说，这仍是一个艰难的决定。2013年和2016年的两次公投，赞成搬迁的人都没有达到政府规定的90%。

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从明天起，小湾岛村将被切断自来水和电力供应。但是仍有两位顽强的村民将继续在这里生活。他们是一对夫妇，52岁的迈克.帕森斯和43岁的乔吉娜（Mike & Georgina Parsons）。迈克在岛上出生，后来去外地工作，几年前退休回到村里。由于居住时间不够长，夫妇俩在公投时没有资格投票。

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没有水电供应的艰苦之外，渡轮停开意味着与世隔绝，尤其是在漫长的冬天。但是迈克说，在纽芬兰外海小岛上长大的人，或多或少都习惯了孤独感，因此他并不担心。

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除帕森斯夫妇之外，夏天岛上也会有一些打季节工的人来住。

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小湾岛村是2000年以来第八个与省政府签署搬迁协议的村庄。根据省政府的估计，关闭小湾岛村可以在今后二十年中节省两千万加元。

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（RCI with Radio-Canada, Patrick Butler)

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