别以为电动汽车就一定环保

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对于加拿大电动汽车爱好者来说，开电动汽车不但环保，而且省钱。没有人比Rob Spreitzer在省钱方面更有发言权了。

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Rob Spreitzer被戏称为“高公里数罗伯High Mileage Rob”，因为在一年多一点儿的时间里他把新买的Tesla Model 3电动汽车开了11万5千公里，这期间他既没有花过汽油钱、也没有花过给自己的汽车更换机油的钱。

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一年省一万加币

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Rob Spreitzer说他过去一年在开车和汽车维护保养方面节省了差不多一万加元。

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Rob Spreitzer说，不光是他省下了自己钱包里的钱，而且他也帮助保护了环境。他的Tesla Model 3电动汽车在运行时不排放温室气体，事实上他的汽车连尾气排放管都没有。

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不过专家们指出，虽然电动汽车不用燃烧汽油或柴油，但并不意味着不排放温室气体。

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给电动汽车充电的电能来自哪里

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在加拿大和美国，绝大部分电网靠燃煤电站、水电站和核电站的综合组合供电。换句话说，北美家庭消耗的电力的生产过程会产生温室气体。

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比如，用燃煤火电站生产的电力来驱动电动汽车比直接驾驶汽油或柴油发动机汽车所减少的温室气体排放量几乎可以忽略不计。

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加拿大的目标是到2030年从电网中取消煤电成分，用比较干净的能源取而代之。

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但专家们指出，电动汽车只有在完全使用来自风力和太阳能这样可再生绿色能源产生的电力的情况下、才能达到汽车行驶过程中的温室气体零排放。

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电池组的生产过程会产生大量温室气体

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生产充电电池离不开镍、钴和锂等金属，不但这些金属的开采和提炼过程会产生大量温室气体，用这些金属制造电池组的过程也会产生大量温室气体。

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除了电动汽车电池的制造过程会产生大量温室气体之外，采矿过程还会对矿区附近的土地和水源造成污染。

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报废电池的回收处理问题

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电动汽车电池在使用7、8年或者是开了150万公里之后会面临效率降低的问题，虽然可以将电动汽车淘汰下来的车用电池作为家庭太阳能系统的蓄电池再使用很长一段时间，但这些蓄电池终究会被淘汰。除非回收利用旧电池的技术能够达到经济合理的水平，否则难以回收的电动汽车废旧电池会给地球环境带来严重的负面影响。

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