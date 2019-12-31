加拿大政府推迟父母团聚移民项目

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加拿大自由党政府移民、难民和公民事务部证实将推迟新一轮父母移民团聚项目，以等待加拿大联邦政府对接收新移民的政策和项目进行进一步的评估和改革。

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加拿大联邦移民部星期一公布的这一消息意味着2020年的父母团聚移民项目不会在1月1日开始。

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深受来加拿大的移民家庭关注的父母团聚移民项目过去几年已经被联邦政府改变过多次，从现场排队谁先到谁先得服务的系统、到配额抽签系统、到网上填表看谁填报得快的系统，没有一个不被诟病。

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加拿大自由党政府移民部长Marco Mendicino的发言人表示，会在2020年某个时候推出的父母团聚移民项目会给所有愿意资助父母移民来加拿大的移民家庭以填写并呈交申请的机会、并会给所有呈交家庭团聚申请表格的家庭以竞争名额的公平机会。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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