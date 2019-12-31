加拿大蒙特利尔机场加油工人开始罢工，将有更多航班被延误

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负责魁北克省蒙特利尔市主要机场燃油供应的Swissport公司劳资谈判破裂，星期二（12月31日）上午11点，108名员工开始罢工。他们每天要为五百架飞机加油。正值新年前夕，已经被风雪打乱的航班可能因这场罢工发生更多延误。

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Swissport 发表声明说，公司已经为此制定了应急方案，有信心把对旅客的影响限制在一定范围内。蒙特利尔皮埃尔.特鲁多国际机场和米拉贝尔机场的飞机加油都是由该公司负责。

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这些工人的劳资协议今年8月份已经到期。他们的工会几天前表示，90%的工人不接受雇主的条件。双方的分歧主要在工资和工作条件方面。罢工的工人当中除加油工外还有维修和调度人员。

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魁北克省南部各地从昨天起降雪15到20厘米不等，导致蒙特利尔国际机场大约50个航班被取消。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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