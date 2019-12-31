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对年轻人和女性缺乏吸引力的职业：加拿大卡车司机严重短缺

作者 吴薇 |
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发表 2019年12月31日（星期二）14:01
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加拿大是全世界国土最辽阔的国家之一，而且和同样辽阔的美国有着全世界最密切的贸易往来。国民日常所需的供应和跨境货物运输都要依赖卡车。但是加拿大卡车运输行业没有足够的年轻人加入，面临严重的司机短缺问题。

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加拿大一半以上的卡车运输公司在安大略省。根据该省卡车运输协会的估算，2018年，加拿大全国的卡车司机职位空缺高达两万多个，这个数字在2024年以前会超过三万。CBC记者Colin Butler报道说，卡车司机已经是加拿大平均年龄最高的行业之一，同时愿意干这一行的年轻人越来越少。

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然而卡车司机其实收入不菲

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( Justin Sullivan/Getty Images)

当一个卡车司机可以带薪环游加美，而且年薪最高可达11万加元。但是安大略省伦敦市卡车驾驶学校的老板拉希姆（Gustavo Rahim）告诉记者，报名学卡车驾驶的年轻人很少，更多的是寻找第二职业的中年人。他们的年龄在40岁到65岁之间。

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他认为，年轻人不来的原因之一是学费。在安大略省要拿到卡车司机执照必须上八周课，学费8000加元。许多年轻人打的是低薪工，攒够这笔钱不容易。而他们又不能为卡车驾驶课申请安省的学生贷款。拉希姆希望省政府改变规定。

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另一个原因是美国对卡车司机的年龄限制。美国规定必须年满21岁才能开货运卡车跨州，而且大部分运输公司为谨慎起见，要求司机在23岁以上。在加拿大，年满18岁就可以拥有开卡车所需的三级驾照。这就意味着，一个十八岁入行的年轻人需要等三年才能跑跨境长途。

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对女性缺乏吸引力

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据安省卡车驾驶协会统计，加拿大卡车司机当中的女性比例最高不超过7%。这个行业历来对女性缺乏吸引力。安省卡车驾驶学校的教练多尔（Carole Dore）认为，问题可能在女性自身。她们当中有许多人认定自己干不了这一行。

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但是多尔说，卡车谁都可以开。她自己在当教练以前就当过十一年的卡车司机。只不过为了每天见到三个孩子，她通常不跑太长的长途。

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(JEAN-PIERRE CLATOT/AFP via Getty Images)

一些卡车司机承认，开卡车虽然谁都学得会，但是这个职业并不适合所有人。一位入行将近三十年的安省司机说，干这一行你经常需要一出门就是四、五天，假期也不例外。他自己是单身，不以为苦，但是对于有老婆孩子的人来说，这确实是一个挑战。

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一位年轻司机则说，这个职业挺辛苦的。连续几个小时坐在驾驶室里，你会觉得无聊，觉得寂寞。不过他认为，司机短缺的问题要解决也容易：“挣得多了，自然会有更多的人愿意干。”

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一位网友在CBC的报道下留言说，这不是卡车运输行业独有的问题。问题是现在的年轻人在学校里学的都是为了找一个坐在电脑前的工作。这类工作没人愿意做。“你试试找个不需要让你等两个月的电工或管道工就知道了。”

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（CBC News，Colin Butler）

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