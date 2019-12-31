新年新决心: 专家建议人们天天来点 “小运动”

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每逢新年，不少人都会下一番决心，新的一年要锻炼减肥，然而，真正能坚持下来的人却寥寥无几。

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既然似乎很难做到定期抽出时间来去健身，不列颠哥伦比亚大学（UBC）的研究人员说，如果你想在新的一年更健康，不妨从每天都能进行的 “小锻炼” 做起。

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多爬楼梯多走路

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不列颠哥伦比亚大学（UBC） Okanagan分院的健康与运动系 （l’École de sciences de la santé et de l’exercice ）在 2019 年发表了两项研究，突出了进行短暂运动的好处。

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乔纳森·利特尔（Jonathan Little）是上述研究的作者之一，他说，哪怕每周爬 3 次楼梯，也能改善一个人的心血管健康水平。

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乔纳森·利特尔（Jonathan Little）表示，当然，这种 “小运动” 的好处并不能和定期正规锻炼的好处相比，但这种不需要额外花时间的 “小锻炼”，更容易把那些不喜欢运动的人调动起来。

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利特尔说：

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例如，上楼时少乘几层电梯，自己走上去，或者走路时走快点，都能带来一些好处。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

抓住一切机会运动

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萨利·斯图尔特（Sally Stewart）是 UBC 大学健康与运动系有 30 年教龄的教授，她也鼓励人们在新的一年动起来，把健身融入自己的生活方式。

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她建议说，不断要多走些路，多爬爬楼梯，而且每年哪怕有 10 分钟，也应该用来活动活动，做做平板支撑、俯卧撑，或者拉伸身体。

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斯图尔特表示，人们应该抓住一切机会来运动，一天中进行的所有运动都在累积。

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锻炼有利于身心健康

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萨利·斯图尔特还说，改善心血管健康、维持肌肉健康，也会有助于身心健康。

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她说：

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锻炼能让你在晚上睡得更好，晚上睡得好，白天你就会有更多的精力，工作的效率也会提高。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 ParticipACTION 组织 11月发布的一个健身报告，只有 16％ 的加拿大成年人做到了每周进行150分钟中等或剧烈的运动。

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该研究还发现，在加拿大，只有一半的成年人每天至少走 上7500 步。

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这个研究报告称”

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每天仅仅进行 15分 钟的体育锻炼就能改善睡眠，减轻焦虑，提高精力。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（Chad Pawson / Radio Canada）

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