温哥华从1月1日起禁泡沫塑料食品容器

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从 2020 年 1 月 1 日起，温哥华市将彻底禁止盛装外卖食品用的聚苯乙烯泡沫食品容器 （泡沫塑料容器）。

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与北美的其他城市一样，温哥华宣布禁止聚苯乙烯制成的容器，目的是保护环境，减少垃圾。

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温哥华市议员于 2018 年 6 月投票决定禁止使用泡沫塑料容器，但食品行业的企业公司表示需要一定时间来寻找替代方案，因此温哥华把该法规的实施从 2019 年 6 月 1 日推迟到 2020 年 1 月 1 日。

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这一新禁令涵括所有用聚苯乙烯制成的餐盒、盘子、杯子、碗、托盘等，温哥华市的餐饮业企业业主都必须遵守这一禁令，包括餐馆、快餐点、咖啡馆、餐车、食品供应商、食品杂货店，以及为各种活动、节日提供食品饮料的供应商。

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（CBC）

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