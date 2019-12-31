2020加拿大人纳税有何变化

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特鲁多自由党政府财政部长Bill Morneau12月初曾在联邦议会宣布，自由党政府将采取削减个人所得税的措施，会有2千万加拿大中产家庭人口从自由党政府的减税措施中明显受益。

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但专家们指出，除非加拿大纳税人仔细认真地研究其工资单和税表、否则不会看出自由党政府的减税措施给他们带来了什么好处。

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首先是个人所得税年度免税额比2019年的免税额增加了931加元、达到13229加元的水平，这比2019年的通货膨胀水平高了一些。按照15的税率计算，这意味着一年少交140加元的所得税。

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但对于那些年收入超过15万473加元的纳税者来说，上述减税措施节省下来的税收随着收入的增加逐渐减少，当收入达到21万4368加元时，其基本免税额度增加所带来的好处就全部消失了。

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第二个变化是打工者要缴纳的失业保险供款额度从工资的1.62%下降到1.58%。

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第三个变化是公共退休金供款从工资的5.1%上升到5.25%，自顾职业者要缴纳的公共退休金供款额度两倍于这个水平。

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第四个变化是4个省份的居民从2020年开始收到联邦政府的碳税补助，以抵消联邦政府对没有实行碳排放税的省份强制征收联邦碳税给消费者带来的价格上涨负担。

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比如，2020年一个四口之家在安大略省能够收到448加元的碳税补助，在马尼托巴省是486加元，萨斯喀彻温省是809加元，而阿尔伯塔省是888加元。

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RCI with Janyce McGregor · CBC News

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