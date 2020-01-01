加拿大这个省抽大麻最低年龄全国最高

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从2020年1月1日开始，加拿大魁北克省购买或拥有大麻产品的最低年龄被提高到21岁，这使得魁北克成为加拿大联邦10个省中法定可以吸食大麻年龄最高的省份。

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在其余9个加拿大省份中，除了阿尔伯塔省法定购买和使用大麻的年龄是18岁之外，其它省份都是19岁。

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根据魁北克省政府通过的合法拥有和吸食大麻最低年龄21岁的法规，任何被发现违反该法规的青少年会被罚款1百加元。

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魁北克省政府限制青少年使用大麻产品的法规还禁止含有大麻的糖果、甜点产品出售。在2020年1月1日被准许在魁北克省出售的含有大麻的食品中第一批只有苏打水、茶水和不含酒精的啤酒。

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