电动汽车遇车祸救人不易

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随着购买和使用电动汽车的人越来越多，卷入撞车事故的电动汽车数量也在增加，这给经常参与交通事故抢救工作的消防队员们带来了新的挑战。

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因为电动汽车除了有高能电池之外、还有许多高压电缆。消防队员在抢救被困在撞毁汽车内部人员时常常要用金属切割设备切断扭曲的汽车金属外皮，如果不小心切断了高压电缆或切入了高能电池，则会导致施救人员或被困人员的重伤或死亡。

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以往在培训消防队员进行汽车金属切割工作时可以利用废弃车场里堆放的废弃车辆，但电动汽车是新事务，废弃车场里几乎找不到废弃的电动汽车，所以培训很难。

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其次是传统汽车发动机在运转时会发出噪音，消防队员可以很容易判断汽车发动机是否仍然在运转。但电动汽车没有噪音，是否处于驾驶状态很难判断。

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为了减少交通事故现场抢救人员遇到的困难和危险，电动汽车制造商采取了用明亮色彩来区分高压电缆、提供其电动汽车结构示意图显示高压电缆和高能电池的位置、并为救火队等抢救机构提供如何肢解电动汽车的说明解释等措施。

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RCI with David Burke · CBC News

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