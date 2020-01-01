蒙特利尔机场罢工的加油工被要求重回谈判桌

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在加拿大第二大城市蒙特利尔国际机场加油工人工会星期二宣布罢工后几个小时，加拿大劳资关系委员会做出裁决，下令罢工工人立即恢复与负责机场加油工作的Swissport公司重新开始劳资协议谈判。

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按照常规，在劳资协议谈判期间工会不得罢工。

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圣诞节和新年前后是加拿大民航交通的高峰季节，蒙特利尔的两个机场，特鲁多国际机场和Mirabel机场108名加油工人的罢工不但对蒙特利尔的民航交通、而且会对加拿大乃至美国的民航交通产生负面影响。

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蒙特利尔这两个机场每天有多达500架飞机需要加油服务。

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加油工人工会会员们在上个周末的投票中以绝大多数票否决了工会谈判代表与机场管理层达成的新劳资协议草案。工会会员们抱怨在Swissport公司接手了蒙特利尔机场民航飞机加油合同后，他们的工资被大幅度削减，现在一个小时的时薪仅16加元，相当于又回到2011年的工资水平。

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