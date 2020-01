金正恩说朝鲜将推出新型战略武器

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

朝鲜最高领导人金正恩表示,朝鲜将很快推出新型战略武器以对付美国牵头的禁运和种种压力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

朝鲜官方媒体1月1日报道说,金正恩在星期二于平壤结束的为期四天的朝鲜劳动党党代会上发表讲话时说,国际社会将在不久的将来见到朝鲜拥有的新型战略武器;如果美国继续其敌视朝鲜的政策,则朝鲜将继续发展其战略武器项目,朝鲜半岛的无核化也永远不会实现。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过朝鲜问题观察家们指出,金正恩并没有关上与美国的谈判之门,也没有明确表示朝鲜会重新开始核武器试验或洲际导弹实验。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

12月31日美国总统特朗普重申他与金正恩有着良好的个人关系,但两人分别代表着美国的利益和朝鲜的利益,都需要做自己责任所在的事情;不过金正恩的确与他一道签署了旨在实现朝鲜无核化的协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同一天美国国务卿蓬佩奥在接受福克斯电视新闻节目采访时表示,他希望朝鲜领导人会选择和平与繁荣而不是战争和冲突。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada