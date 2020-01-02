加拿大今年有超过1千个新年宝宝

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尽管精确的统计还没出来，但根据联合国儿童基金会 （UNICEF）的预测，今年元旦，2020 年的 1 月 1 日，加拿大会有 1,004 个 “新年宝宝”。

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元旦是个吉祥日，每年 1 月，联合国儿童基金会都会祝贺在元旦这一天出生的婴儿，该组织预测，在全球范围内，今年一半以上的 “新年宝宝” 将出生在以下 8 个国家中：

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印度 – 67,385 名

中国 – 46,299 名

尼日利亚 – 26,039 名

巴基斯坦 – 16,787 名

印尼 – 13,020 名

美国 – 10,452 名

刚果民主共和国 – 10,247 名

埃塞俄比亚 – 8,493 名

联合国儿童基金会同时表示，尽管过去 30 年来新生儿的生存率明显提高，但仍有大量新生儿不幸夭折。

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根据统计，2018 年，有 250 万新生儿在出生后的第1个月死亡，其中近三分之一死于出生的当天，导致新生儿夭折的原因包括母亲早产、分娩后的并发症和感染（如败血症）。

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联合国儿童基金会呼吁各国政府加强卫生拨款，加强对卫生工作者的培训，以确保每位母亲和新生儿能获得足够护理，并预防妇女在怀孕、分娩和分娩后的感染以及并发症。

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（UNICEF）

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