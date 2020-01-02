误诊率比医生低：人工智能可准确检测出乳腺癌

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一个新研究发现，人工智能 （AI）可以像放射科医生一样准确地检测出乳腺癌。

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由美国和英国研究人员进行的这项研究于1月1日发表在《自然》（Nature）杂志上，研究显示，谷歌的人工智能系统可像放射科专家一样，通过筛查乳房X光影像来发现哪些女性患有乳腺癌，而且误诊率低于医生。

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这项研究表明，人工智能系统可以以与放射专家类似的准确度来识别出乳腺癌，而且假阳性误诊率则比医生低5.7％ （美国）和1.2％ （英国）。

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美国癌症协会 （American Cancer Society）说，放射科医生在乳房X光检查中平均会漏诊约 20％ 的乳腺癌。

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AI击败了6位放射科医生

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在另外一项测试中，研究人员把人工智能系统与 6 名放射科医生的诊断进行了比较，发现在精确检测乳腺癌方面，人工智能系统已经超越了放射科医生。

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研究人员说，人工智能有可能可以识别出人眼和大脑无法感知的细微线索。

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（Thomson Reuters ， CBC）

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