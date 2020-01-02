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进入新年，加拿大的健身房人流大增

作者 黎黎 |
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发表 2020年1月2日（星期四）15:55
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新年伊始，加拿大各个健身房里锻炼的人大增，因为很多人都把锻炼健身作为新年的 “决心” 之一。

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CBC

新会员增多

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GoodLife Fitness 俱乐部在哈利法克斯市和达特茅斯 （Dartmouth）市都设有健身房，俱乐部经理塔里克·谢赫（Tariq Sheikh）在接受加拿大广播公司的采访时表示，每年的开端，人们都会自然而然地为自己设下的新 “目标” 而努力。

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他说，1月份报名进入俱乐部的新会员人数一般比其他月份要多出 2％，除了新会员外，老会员1月份来健身房的频率也会增加，过完了假期，他们的生活重返正规，现在是活动、流汗的大好时机，健身、维持健康对许多人及其他们的家庭幸福来说是至关重要的。

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塔里克·谢赫表示，1月份俱乐部都会增加员工的人数，并增加对客户的各种服务。

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全国如此

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(Shannon Stapleton/Reuters)

斯科特•维尔德曼（Scott Wildeman）是加拿大健身业理事会 （Fitness Industry Council of Canada）的主席，他说，1月份全国的健身房会员都会增加。

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该理事会在全国范围内代表大约5,000家健身机构，其中也包括基督教青年会的体育馆，以及市政机构的健身中心等。

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怀尔德曼表示，一般来说，健身房的注册人数在1月份会增加一倍，而使用健身房的人数1月份也是其他月份的一倍半，这是好事情，但是，健身机构需要做的，是要能留住这些新会员，让他们坚持下去。

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坚持下去

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斯科特·怀尔德曼说，要坚持下去，就要下决心改变自己的行为。

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他说，去健身房、体育馆本身就是一种行为上的改变，新会员应该有意识地要求自己坚持去健身的场所，直到这变成一种习惯。

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他接着说，养成了去健身房的习惯后，就可以着重于下一个行为改变，例如注意营养，然后，再做出下一个行为改变，改变自己的睡眠方式。

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斯科特·怀尔德曼接着表示，事情要一步一步来，不要急于求成。

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CBC

俱乐部经理塔里克·谢赫也同意这一观点，他补充说，如果能与朋友或家人一起去锻炼，会有助于人们坚持下来。

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他还说：

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健身并不仅仅意味着要肌肉发达或瘦身，健身后人们往往感觉更舒服、更自信，而且更充满活力。

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（Alex Cooke  / CBC）

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