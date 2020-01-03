不能比！人家68分钟已挣加拿大人一年工资

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加拿大广播公司报道说，新年假期结束1月2日上班后按照早九晚五的上班时间，到上午10点零9分时，加拿大薪酬最高的私营公司首席执行官已经挣到手相当于加拿大人平均一年的工资。

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而在10年前，公司老总们至少还要干到午饭时间才能挣够加拿大普通打工族一年的工资收入。

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根据非政府机构加拿大政策选项研究中心Canadian Centre for Policy Alternatives发布的最新研究报告，加拿大普通打工者与私营公司老总年薪的差距不但在继续扩大、而且已经到了找不出合理解释理由的地步。

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按照2018年的统计数字，加拿大人一年的平均收入是5万2千零61加元，而加拿大多伦多股票交易所上市公司中薪酬最高的一百位公司首席执行官的平均年收入是1180万加元。

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换句话说，加拿大薪酬最高的1百位公司老总的平均年薪在2018年是加拿大打工族平均年薪的227倍。

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RCI with Brandie Weikle · CBC News

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