中东局势恶化导致油价飙升

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全球石油价格星期五（1月3日）飙升，在伊朗精锐部队的高级指挥官被美国击毙后，国际社会担心伊朗将通过扰乱来自中东的石油供应来进行报复。

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伊朗伊斯兰革命卫队精锐部队 “圣战军团” （Quds Force）的指挥官卡西姆·索莱马尼（ Qassem Soleimani）在巴格达国际机场 （Baghdad International Airport）附近在美国的火箭弹袭击中丧生，伊朗已表示将采取严厉报复行动。

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在与美国的冲突中，伊朗一直威胁着从波斯湾运往到世界其他地区的石油供应，全球约有 20％的石油通过霍尔木兹海峡 （Strait of Hormuz）运输，那里的运输航道只有3公里宽，近来运输油轮不断受到袭击。

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星期五，在伦敦石油交易所，国际原油的基准价格上涨 4.5％，至每桶 69.23美元。美国原油期货上涨 6.3％，达到每桶 63.78 美元。

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（CBC）

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