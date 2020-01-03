压力巨大：加拿大面临华为与5G抉择

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加拿大特鲁多自由党政府一直以需要充分听取专家论证才能决定是否让中国华为公司参与加拿大5G无线网络建设为理由，解释其至今没有在这一问题上做出决定的原因。

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消息人士认为，加拿大自由党政府可能会在近期就是否准许华为公司参加5G网络建设和经营做出决定。

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加拿大的主要盟国美国和澳大利亚已经以国家安全可能会受到威胁为理由禁止中国华为公司参与本国5G网络的建设和经营。

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如果英国新上台的保守党政府也做出类似的决定，则加拿大政府会受到来自盟国的更大压力也禁止华为公司进入加拿大的5G市场。

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加拿大联邦议会主要反对党保守党也强烈要求特鲁多政府禁止中国华为公司参与加拿大5G网络，指控华为公司听命于中国政府、会成为中国政府在加拿大从事间谍活动的工具。

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而另一方面，加拿大应美国司法机关的要求、根据加拿大和美国的引渡协议在2018年12月初拘捕在温哥华国际机场转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟的行动，引发了中国政府的强烈报复；包括以危害国家安全罪逮捕了两位加拿大公民、禁止加拿大油菜籽、猪肉等产品进入中国市场等措施。

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中国华为公司加拿大分公司副总裁Benjamin Howes表示，华为公司不是中国政府控制的公司、从来不会在其他国家为中国政府从事间谍和情报搜集工作、从来是遵守所在国的法律。比如华为公司在加拿大参与建设和经营的4G网络就没有引起过任何安全上的问题。

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RCI with Jim Bronskill · The Canadian Press

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