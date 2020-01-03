曾经的炒房天堂温哥华哪去了？

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几年前还是房价飙升、抢房抢不到的加拿大太平洋沿岸城市温哥华，在刚刚过去的2019年出现了房屋价值两位数下跌的局面。

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根据不列颠哥伦比亚省房产价值评估局星期四公布的房产价值评估报告，不列颠哥伦比亚省平原地区的房产价值继续下降、走向合理化。

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比如，温哥华市包括独立房和公寓楼在内的房产价值在2019年下降了11%，Surrey市的房产价值下降了3%，Burnaby下降了10%，而华人聚集的列治文市的房产价值下降了14%。

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上台执政时誓言要抑制疯涨失控的房地产价格的不列颠哥伦比亚省新民主党政府对大温哥华地区房地产价值的下降表示满意，表示会进一步采取增加住房供应量等措施以缓解不列颠哥伦比亚省大城市民众住不起房、租不起房的问题。

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RCI with Justin McElroy · CBC News

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