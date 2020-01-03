(AP Photo/Eugene Hoshiko)

武汉市感染原因不明病毒性肺炎的患者增加到44人

作者 吴薇 |
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发表 2020年1月3日（星期五）12:47
更新 2020年1月3日（星期五）13:13
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到星期五（1月3日）为止，武汉已有44人感染一种病因不明的病毒性肺炎，其中11人病情严重。这是中国官方公布的统计数字。中国卫生部门表示正在进行病原鉴定和病因溯源。已排除流感、禽流感和腺病毒感染等常见呼吸道疾病。

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与此同时，新加坡和港澳台等地加强检疫措施。新加坡机场开始检测来自武汉的旅客的体温，该国医院被要求严查过去两周内去过武汉的发热患者。世界卫生组织表示密切关注，并与中方保持联系。

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武汉市卫健委本星期二（12月31日）公布的感染病例是27例。尽管患者在几天内新增17人，但该部门今天的通报说，初步调查没有发现明显的人传人证据，也没有医务人员感染。

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（RTHK News）

44名患者中有些是武汉市华南海鲜城的摊贩。武汉市卫健委的通报说，该海鲜城的“环境卫生处置工作”已经完成，

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患者的症状主要是发烧，少数人呼吸困难。目前所有患者都在武汉市接受隔离治疗。另外还有121人因曾与患者密切接触受到观察，同时卫生部门在继续追踪其他接触过患者的人。

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武汉市公安局1月1日在其官方微博发布通报说，有八人散布、转发谣言，造成不良社会影响，被公安机关传唤处理。

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（ RCI with Thomson Reuters, CBC News）

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