联邦政府计划推出 “市提名移民” 项目

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联邦政府计划推出一个新的移民项目，目的是使城镇、社区能根据当地的劳动力需求来选择新移民。

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自由党在竞选期间承诺要创建一个 “市提名移民项目”（municipal nominee program），加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）最近已经授权新移民部长马可·门迪奇诺（Marco Mendicino）开始该项目的工作。

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这个项目将使城镇、社区、商会和劳工委员会在移民选择过程中有发言权，帮助这些社区根据自己的劳动力需求来对应选择新移民，根据特鲁多的授权书，该项目将至少创建 5,000个 新名额。

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加拿大政府计划在今后 3 年内总共接收 100 万新移民。

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根据加拿大移民、难民和公民部（IRCC）提供的数据，加拿大工作人员与退休人员的比例现在为 4:1，但到2035年将降至 2:1。

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IRCC说，在过去十年中，加拿大 75% 的人口增长来自移民，到2031年，移民将占到加拿大人口增长的 80％。

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(CBC )

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