警方在网上收集活动人士的个人信息是否侵权违宪？

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一位多伦多活动人士发现加拿大皇家骑警几年前曾在网上收集她的个人信息后非常气愤，认为自己的隐私受到了侵犯。但是警方发言人表示这是出于维护治安、保护公民的需要，并没有违反法律。

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斯莫尔（Rachel Small）是矿区维权组织MISN的组织者。2015年大选期间，她在一次党领袖辩论会上的抗议举动引起了加拿大皇家骑警的注意。加通社（CP）记者最近通过信息公开法查到，警方网络情报部门从网上收集了关于斯莫尔的个人信息，整理出一份六页纸的“人物简介”，其中包括她的年龄、地址、学历、语言和工作经历等信息。最后的结论是没有迹象显示她卷入犯罪活动。

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斯莫尔得知此事后非常震惊和愤怒。加拿大公民自由协会也认为警方不应该把活动人士当成犯罪嫌疑人看待，担心警方这种行为会让人们不敢站出来发表意见或参加抗议活动，从而损害加拿大人的言论自由。

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警方发言人表示，加拿大皇家骑警尊重公众和平抗议示威的宪法权利，但是必须履行保护公共安全的职责，为此需要利用各种调查手段合法地获取信息。为了保证调查顺利进行，警方不会在调查期间公开所使用的方法。

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另外，在斯莫尔的人物简介被曝光之前，加拿大皇家骑警内部的监察部门已经开始审核警方在对网络信息的收集和使用上是否违反宪法和其他法规。审核报告将在今年夏天公布。

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（RCI with CP, Jim Bronskill, CBC News）

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