一天内两名行人被撞，蒙特利尔市将调整信号灯编程

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上周六，蒙特利尔市一天内分别发生了两起行人被撞事故，两名被撞者都是 70 多岁的高龄妇女，其中一名 74 岁妇女被送入医院后死亡，另一名 79 岁妇女情况危急。

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加拿大广播公司报道说，在两起事故中，都是开车者在向左转弯，撞上了步行速度缓慢的两位妇女。

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事故发生后，蒙特利尔市议员埃里克·艾伦·考德威尔（Éric Alan Caldwell）在接受加拿大广播公司采访时表示，市政府成立了一个工作小组来设立具体的解决方案，以最大程度地减少行人的风险。

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他说，解决办法之一是对蒙特利尔的所有交通信号灯进行重新编程。

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去年 11 月，蒙特利尔市长瓦莱丽·普兰特（ValériePlante）宣布，计划在城市的每个交通信号灯处安装行人信号灯和倒计时计时器，在医院、学校和老人住所附近的路口，行人倒计时信号灯的步行速度将设置为每秒0.9米。

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市议员考德威尔说，市政府目前已经在进行一个试点项目，以测试不同情况，而且将优先在老年人集中的地方对信号灯做重新编程。

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根据警方的统计，2019 年，蒙特利尔市有 24 名行人死亡，这是自 2010 年以来的最高数字。

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（CBC， Radio-Canada）

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